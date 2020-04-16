 Суд перенес рассмотрение жалобы на взыскание 80 миллионов залога с Микитася

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство адвоката залогодателя-жены подозреваемого о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и апелляционной жалобой.

САП напоминает, что в связи с нарушением подозреваемым возложенных обязанностей, в Высший антикоррупционного суда подано ходатайство о взыскании в доход государства залога в размере 80 млн гривен, примененной в качестве меры пресечения.

В пятницу, 3 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и принял обратить в доход государства залог, внесенный за бывшего нардепа и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася в размере 80 млн грн.

Кроме того, на подозреваемого до 14 мая возложен ряд обязанностей: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по каждому требованию, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, сообщать об изменении своего места жительства и воздержаться от общения с другими подозреваемыми либо свидетелями по делу.

Микитась также обязан сдать на хранение паспорт и другие документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, в январе пограничники сняли Максима Микитася с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке выехать из Украины.

Адвокат Микитася Александр Лысак тогда заявлял, что его подзащитный собирался лететь в Великобританию на несколько дней и имел разрешение на это от следователя.

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Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.