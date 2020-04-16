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Все про:Кабмин (4149) Каськив (37) увольнение (432) Мининфраструктуры (823)

 Кабмин уволил уличенного в рассылке секретных данных госсекретаря Мининфраструктуры

Кабинет министров уволил Андрея Галущака с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №415-р от 15 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

В начале апреля Служба безопасности Украины объявила о разоблачении высокопоставленного чиновника одного из министерств, который пересал неустановленным лицам тайную информацию о мероприятиях Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В СБУ тогда не называли фамилию чиновника, однако по данным СМИ, речь шла о госсекретаре Мининфраструктуры Галущаке.

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Как сообщалось, Кабинет министров назначил Андрея Галущака государственным секретарем Министерства инфраструктуры в декабре 2016 года.

Перед этим Галущак занимал должность заместителя начальника региональной филии по реформированию "Львовской железной дороги".

По данным СМИ, Андрей Галущак близок к экс-нардепу от блока "Наша Украина - Народная самооборона", экс-руководителю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами во времена Виктора Януковича Владиславу Каськиву.

Андрей Галущак в 2011 году занимал должность заместителя директора ГП "Инвест-Украина" и заместителя руководителя ГП "Национальный проект "LNG-терминал". По данным следствия, этой компании, в том числе, государственное агентство Каськива, через подконтрольную "Государственную инвестиционную компанию" , предоставило заем для реализации национальных проектов. Однако, следователи отмечают, что фактически деньги были выведены в теневой оборот: перечислялись на счета компаний, расположенных в офшорных зонах, и легализовывались путем приобретения значительного количества земельных участков.

В 2013 году Галущак возглавлял еще одно госпредприятие из ведомства Каськива - ГП "Национальный проект "Воздушный экспресс". НАБУ осуществляет досудебное следствие в уголовном производстве по факту хищения 81 млн грн средств "Воздушногой экспресса", полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189501
 
 
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, который пересал неустановленным лицам тайную информацию о мероприятиях Министерства обороны, пограничных,Источник: https://biz.censor.net.ua/n318950

"пересал" ,а всё таки какая буква Ц или Р потерялась
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