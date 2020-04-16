 Новые правила работы платежных систем не затрагивают оплату коммуналки, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"С 28 апреля устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет иметь существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств", – сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В частности, законом предусмотрены требования осуществлять идентификацию и верификацию плательщика, а также указывать при переводе средств данные плательщика и получателя.

"В то же время обновленные требования закона не распространяются на: оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)", – подчеркивают в НБУ.

Кроме того, новые требования не затрагивают:

платежи для оплаты кредита в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

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Национальный банк отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковый операцией.

"Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов. Требования статьи 14 закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщика и получателя не распространяется на операции по уплате коммунальных платежей", – констатируют в НБУ.

Национальный банк уже направил соответствующие разъяснения банкам и небанковским финансовым учреждениям.