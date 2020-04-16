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 "Нафтогаз" установил свою первую заправку для электромобилей

НАК "Нафтогаз Украины" установила первую собственную електрозарядную станцию в рамках пилотного проекта WeEnergy.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Установленные комплексы типа EUA-2 подходят для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. На данный момент стоимость услуги на станции WeEnergy является одной из самых низких среди игроков украинского рынка — всего 4,5 грн/кВт·ч", - сообщает НАК.

Рассчитаться за услугу можно с помощью мобильного телефона и специального приложения через личный кабинет потребителя, или воспользовавшись картой WeEnergy.

Партнером в реализации пилотного проекта выступила компания ElectroUA.

"В случае коммерческого успеха пилотного проекта, компания планирует развернуть сеть електроавтозарядок по всей стране", - сообщает "Нафтогаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189479
 
 
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