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Все про:госбюджет (666) порт (754) АМПУ (355) Криклий (94)

 Кабмин снизит норму перечисления чистой прибыли портов в госбюджет, – Криклий

Кабинет министров рассматривает вопрос пересмотра отчислений части прибыли государственных предприятий в государственный бюджет.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил во время онлайн-совещания с руководителями морских портов и "Администрации морских портов Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Криклий отметил, что в связи с этим госпредприятия должны искать дополнительные возможности для развития портов во время карантина, работать с отправителями грузов и оптимизировать стратегические и инвестиционные планы портов.

В частности, министр поручил руководителям портов и других госпредприятий пересмотреть расходы на капитальное строительство и актуализировать стратегические и инвестиционные планы предприятий из-за карантина.

Как сообщалось, в 2019 году Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.

Ранее льготы по отчислению в бюджет части чистой прибыли имела в том числе "Администрация морских портов Украины", которая была обязана перечислять 50% прибыли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189477
 
 
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