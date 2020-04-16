[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.08 29.2
 Финансы, Макроэкономика
  220  0
Все про:Европа (236) фондовый_рынок (223)

 Европейские фондовые индексы перешли к росту после падения на 4%

Основные европейские фондовые индексы в четверг коррекционно растут после падения почти на 4% в ходе торгов среды, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Британский индекс FTSE 100 рос на 0,51% — до 5626,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 4385,21 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,86%, до 10368,5 пункта.

В среду основные фондовые индексы Европы упали в пределах 4% на опасениях за мировую экономику в связи с пандемией коронавируса.

В четверг в центре внимания инвесторов, кроме прочего, макростатистика из региона. Так, инфляция в Германии в марте в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), ожидаемо замедлилась до 1,4% с 1,7% в феврале.

Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат позднее в четверг обнародует данные по промпроизводству в еврозоне в феврале. Аналитики полагают, что показатель уменьшился на 0,2% в месячном выражении и на 2% — в годовом.

Участники рынка также с интересном следят за начавшимся сезоном квартальных финансовых отчетностей и сопутствующими заявлениями компаний. Так, британский лоукостер easyJet, полностью прекративший полеты из-за коронавируса, заявил, что пока не может назвать дату возобновления рейсов, но у него достаточно ликвидности, чтобы выдержать длительный простой. Акции компании на этом фоне растут на 9%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189469
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Евросоюз Запорожье Кабмин карантин коронавирус Новости компаний Укравтодор цены
 
 
 
 
 
 вверх