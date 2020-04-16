 "Укравтодор" планирует в этом году закончить ремонт трассы Киев-Харьков в пределах Полтавской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

Общая протяженность автодороги в пределах Полтавской области – 285 км. При этом на балансе Службы автодорог в области находятся 265 км. Еще 4 км дороги, которые проходят через Полтаву, на балансе горсовета, из-за вопроса по поводу ремонта которых проект полного обновления М-03 был некоторое время заморожен.

По информации агентства, чтобы ситуация сдвинулась с места, в госбюджете Украины, по инициативе правительства и "Укравтодора", была сформирована бюджетная программа для ремонта участка дороги М-03 в пределах Полтавы (Харьковское и Киевское шоссе). Его планируется отремонтировать в текущем году.

"Участок маршрута Киев-Харьков, который проходит через Полтаву, долгие годы оставался камнем преткновения. В этом году благодаря слаженному сотрудничеству всех ветвей власти удалось привлечь финансирование ремонта проблемного участка", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.