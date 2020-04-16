 "Укртелеком" заявил о хищении и повреждении кабелей связи длиной более 500 км

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртелекома" сообщает БизнесЦензор.

Ежедневно регистрировалось по 25 таких случаев и по 5,7 км украденного или поврежденного кабеля, сообщает компания.

Всего за этот период было украдено или повреждено более 500 км кабеля разных типов, медных проводов. Больше всего в Днепропетровской области - около 200 км телекоммуникационной инфраструктуры.

Обо всех случаях хищения и повреждения имущества компания уведомляет правоохранительные органы и реализовывает проекты для защиты собственного имущества.

"Укртелеком" считает, что для решения проблемы необходимо усилить ответственность за совершение данного преступления, контролировать пункты приема цветного лома, запретить прием телекоммуникационного кабеля от частных лиц.