[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.08 29.2
 Социальная политика
  237  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (385) Минздрав (429) COVID-19 (488) коронавирус (378)

 Минздрав сформировал запас препаратов против коронавируса, – министр

Министерство здравоохранения сформировало запас лекарственных средств, которые могут быть применены для лечения COVID-19, сообщил министр Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Все лекарственные средства, которые утверждены протоколами лечения COVID-19, распределяются по регионам в зависимости от количества заболеваний и количества населения. В Минздраве создан соответствующий остаток, запас, который поставляется в регионы", - сказал он на брифинге в четверг.

По словам Степанова, Минздрав изучает возможность обеспечения лекарственными средствами пациентов с орфанными заболеваниями и детей с эпилепсией.

"Обеспечение лекарственными средствами произошло не только из-за карантина, но из-за разрыва цепочки поставок. Минздрав работает с импортерами, которые поставляют по каждому конкретному случаю, как привезти, как обеспечить пациентов", - сказал он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189438
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Евросоюз Запорожье Кабмин карантин коронавирус Новости компаний Укравтодор цены
 
 
 
 
 
 вверх