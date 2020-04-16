 Минздрав сформировал запас препаратов против коронавируса, – министр

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Все лекарственные средства, которые утверждены протоколами лечения COVID-19, распределяются по регионам в зависимости от количества заболеваний и количества населения. В Минздраве создан соответствующий остаток, запас, который поставляется в регионы", - сказал он на брифинге в четверг.

По словам Степанова, Минздрав изучает возможность обеспечения лекарственными средствами пациентов с орфанными заболеваниями и детей с эпилепсией.

"Обеспечение лекарственными средствами произошло не только из-за карантина, но из-за разрыва цепочки поставок. Минздрав работает с импортерами, которые поставляют по каждому конкретному случаю, как привезти, как обеспечить пациентов", - сказал он.