 В АМКУ направлены доказательства сговора в тендере на строительство Запорожского моста за 12 миллиардов

Соответствующее заявление с доказательствами 16 апреля в Антимонопольный комитет (АМКУ) подали основатели платформы "Лига Антитраста", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Факты, подтверждающие согласованность поведения "Онур" и "Гьочай", полученные на основе анализа сходства в тендерных предложениях компаний, их ценового поведения на аукционе и цепочкам связей между фирмами.

Одно и то же лицо является руководителем фирмы "Гьочай" и доверенным лицом председателя правления "Онур".

Справки этих фирм имеют одинаковые метаданные и характерную структурное сходство.

Фирмы расположены на расстоянии 600 км друг от друга, однако одновременно получали банковские справки в одном отделении банка. Также они одновременно заверяли документы на тендер у одного нотариуса.

Сооснователь "Лиги Антитраста" Агия Загребельская (госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах) сообщает, что Антимонопольный комитет после получения заявления должен начать расследование и по результатам привлечь заговорщиков к ответственности в виде штрафа в размере до 10% дохода этих компаний за предыдущий год. Речь идет о сотнях миллионов гривен.

Кроме того, Укравтодор после принятия решения АМКУ имеет право взыскать с заговорщиков нанесенный ему ущерб в двойном размере.

При этом расследование никак не повлияет на процесс строительства моста, и обязанность компании выполнить условия контракта остается неизменной.

"Обращение по заговору "Онур" и "Гьочай" - лишь первый шаг. Укравтодор годами не замечает, как его закупки погрязли в заговорах. По полученной нами информации, за все время существования Prozorro, было только одно обращение в АМКУ относительно заговора от Сумской Службы автодорог. Если сам автодор не хочет вычистить дорожную сферу от влияния картелей, мы поможем. 6 грн с каждого приобретенного нами литра топлива тратятся на дорожных тендерах. Если конкуренции на тендерах нет, переплата достигает 40% на каждый километр ремонта дороги. А значит каждый раз, заправляя авто, больше 2 грн с литра мы можем платить фактическим "картелистам", - говорит Загребельская.

Напомним, тендер на строительство Запорожского моста был проведен Службой автомобильных дорог Запорожской области. 3 марта торги завершились подписанием соглашения с "Онур" стоимостью 11,92 млрд грн. Это самый крупный тендер 2020 года в системе Prozorro.

На участие в тендере подавали заявки еще четыре украинских и иностранных компании: китайские корпорации China Road and Bridge Corporation и "Синогидро Корпорейшн Лимитед", турецкая компания "Лимак" и киевское ООО "Эко-строй-трейд".

Однако представители Укравтодора во всех случаях нашли поводы для отклонения конкурентов. "Синогидро" и "Лимак" оспаривали свое отклонения в АМКУ, однако по разным причинам отозвали свои жалобы.

Поэтому к участию в торгах были допущены только турецкие компании "Онур" и "Гьочай". В результате они провели между собой торги, снизив свои предложения только на 3% от ожидаемой стоимости торгов.

При этом разница между их предложениями составляла всего 0,26%, что является еще одним признаком антиконкурентных согласованных действий.