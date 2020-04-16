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 Беларусь запросила у ЕБРР $1 миллиард для поддержки предприятий

Правительство Беларуси запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предлагается через крупные госбанки направить на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В четверг состоялась встреча в формате видеоконференции первого вице премьера Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

"Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам - ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики", - говорится в сообщении Совета министров Беларуси.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189432
 
 
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