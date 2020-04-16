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 Зеленский подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов без поправки Дубинского

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 559-IX.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации топлива и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика", – сказано в сообщении.

Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика по его согласию (желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Таким образом, закон поможет упростить уплату налоговых платежей и будет способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 13 апреля с предложениями президента.

в феврале президент Владимир Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ) из-за внесенной в него перед голосованием поправки о торговой наценке на сигареты. В частности, президент предложил исключить эту поправку.

Напомним, 4 октября 2019 года Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Александра Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, который лоббировал принятие указанной поправки.

При этом журалисты выяснили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, Холодов лоббировал поправку, которая может увеличить заработки для розничных торговцев табаком, отстаивая свои же интересы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189427
 
 
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