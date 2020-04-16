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Все про:Энергоатом (455) Южно-Украинская АЭС (39)

 Южно-Украинская АЭС отключила на ремонт один энергоблок (обновлено)

15 апреля энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта с перегрузкой топлива продолжительностью 108 суток.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

В тот же день Южно-Украинская АЭС в 13:00 подключила первый блок к энергосети после завершения текущего ремонта.

По состоянию на 16 апреля первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат № 3).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189421
 
 
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