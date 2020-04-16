 Tesla открывает магазин на платформе Alibaba

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Магазин Tesla появился на сайте taobao.com в четверг и начнет продажи автомобильных запчастей Tesla и сопутствующих товаров 21 апреля" — пишет WSJ. Таким образом, по мнению издания, это станет завершающим шагом американского производителя электромобилей, направленным на завоевание крупнейшего в мире автомобильного рынка.

При этом отмечается, что автомобили Tesla пока нельзя купить через интернет-магазин, но потенциальные покупатели могут запросить тест-драйвы.

Завод Tesla в Шанхае, который стал первым заводом автопроизводителя за пределами США, открылся в конце прошлого года.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com,