 В Украине выявлен 4 161 случай коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 16 апреля года в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 279 случаев;
- Волынская область — 109 случаев;
- Днепропетровская область — 78 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 162 случая;
- Закарпатская область — 116 случаев;
- Запорожская область — 115 случаев;
- Ивано-Франковская область — 401 случай;
- Кировоградская область — 198 случаев;
- Киев-644 случая;
- Киевская область — 234 случая;
- Львовская область — 166 случаев;
- Луганская область — 4 случая;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 73 случая;
- Полтавская область — 27 случаев;
- Ровенская область-204 случая;
- Сумская область — 80 случаев;
- Тернопольская область — 333 случая;
- Харьковская область — 40 случаев;
- Херсонская область — 44 случая;
- Хмельницкая область — 37 случаев;
- Черновицкая область — 662 случая;
- Черкасская область — 110 случаев;
- Черниговская область — 11 случаев.