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 В Украине выявлен 4 161 случай коронавируса

В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 16 апреля года в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 279 случаев;
  • Волынская область — 109 случаев;
  • Днепропетровская область — 78 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатская область — 116 случаев;
  • Запорожская область — 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 401 случай;
  • Кировоградская область — 198 случаев;
  • Киев-644 случая;
  • Киевская область — 234 случая;
  • Львовская область — 166 случаев;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 73 случая;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область-204 случая;
  • Сумская область — 80 случаев;
  • Тернопольская область — 333 случая;
  • Харьковская область — 40 случаев;
  • Херсонская область — 44 случая;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черновицкая область — 662 случая;
  • Черкасская область — 110 случаев;
  • Черниговская область — 11 случаев.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189410
 
 
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