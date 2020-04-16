 В Ивано-Франковской области начали выдавать остатки средств за неиспользованный газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

"Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на веб-сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления", - сообщает компания.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании contact@ifgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальной ячейке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке.

"Мы сможем оперативно вернуть средства сразу, как получим ваше заявление", - сообщает компания.

Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0342) 76-63-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас, как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", - сообщает "Ивано-Франковскгаз Сбыт".