[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.08 29.2
 Социальная политика
  392  3
Материалы по теме:
Все про:карантин (385) Киев (2548) Кличко (300) COVID-19 (488) коронавирус (378)

 Сегодня на въездах в Киев начнут проверять температуру, – Кличко

С четверга, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Мы идем на такие жесткие меры, так как специалисты-вирусологи прогнозируют, что после праздников может произойти "взрыв" болезни. Это может случиться где-то через неделю. И повлияет на количество инфицированных, а значит - и на количество больных в наших больницах", - сказал Кличко.

"Мы вводим обязательное измерение температуры на въездах в город. Устанавливаем 9 пропускных пунктов. Каждое авто будут проверять медики и представители полиции", - отметил мэр столицы.

По его словам, если у человека обнаружат признаки заболевания, ему будут делать экспресс-тесты.

"У нас там будут и бригады скорой медицинской помощи для госпитализации больного в медицинское учреждение, в случае необходимости", - подчеркнул Кличко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189399
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це просто фігня. Колапс, при поганій організації, гарантовано.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Евросоюз Запорожье Кабмин карантин коронавирус Новости компаний Укравтодор цены
 
 
 
 
 
 вверх