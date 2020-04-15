 Apple представила новый iPhone SE

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Смартфон оснащен дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой технологии Touch ID. В нем установлен процессор A13 Bionic, впервые представленный в моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro. По данным компании, это самый производительный процессор, используемый в смартфонах Apple. У нового iPhone SE одна задняя камера на 12 мегапикселей, но она поддерживает передовые возможности цифровой съемки.

"Первая модель iPhone SE пользовалась популярностью у многих клиентов, которым нравилось уникальное сочетание небольших размеров, высокой производительности и доступной цены. Новый iPhone SE второго поколения основан на тех же принципах, но стал еще лучше - в частности, он оснащен лучшей в истории iPhone камерой с одним объективом - и в то же время остается весьма доступным", - заявил старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер.

Новый iPhone выполнен в корпусе из стекла и алюминия, он будет поставляться в трех вариантах памяти - на 64Гб, 128Гб и 256Гб - по цене от $399. Модель выйдет в трех цветах: черном, белом и красном.

В США предзаказ на новую модель откроется 17 апреля. В России заказать iPhone SE можно будет с 23 апреля. В продажу телефон поступит 24 апреля.