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 "Приватбанк" заметил падение спроса на наличные деньги в 2 раза

В период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах – количество таких операций снизилась с 2,7 млн до 1,3 млн в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", имеющего крупнейшую сеть банкоматов в стране, передает БизнесЦензор.

В то же время количество ежедневных операций по снятию наличных с карт в кассах банка снизилась в 4,5 раза – с 137 до 31 тыс. операций в день.

"Количество транзакций клиентов "Приватбанка" при оплате картами покупок в торговой сети и интернет магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 34%", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными.

В частности, НБУ будет хранить полученные из обращения наличные отдельно в течение не менее 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса.

В то же время в Нацбанке призвали максимально ограничить использование наличных денег.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189342
 
 
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