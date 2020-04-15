 Нацкомиссия разрешила "Гарантированному покупателю" продавать "зеленую" электроэнергию по цене атомной

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду, 15 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документом внесены изменения в постановление №766 "О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19".

"Уточняем наши положения. Из основных изменений: позволяем "Гарантированному покупателю" выставлять объемы ВИЭ по цене на уровне атомной", – прокомментировал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Сейчас, согласно "Порядку покупки гарантированным покупателем электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии" госпредпритие "Гарантированный покупатель" предлагая на РСВ "зеленую" электроэнергию обозначает минимальную возможную на данном сегменте рынка цену в 10 грн/МВт-ч.

"С целью установления гарантированным покупателем справедливых рыночных индикативов при продаже на РСВ электрической энергии из альтернативных источников, целесообразно гарантированному покупателю не применять положения порядка, определяющие цену заявок гарантированного покупателя на РСВ на уровне минимально возможной цены", – указано в документе.

Таким образом, своим постановлением регулятор позволил "Гарантированному покупателю" выставляя "зеленую" электроэнергию на РСВ указывать цену выше 10 грн/МВт-ч, но не выше цены на электроэнергию, произведенную атомными электростанциями в апреле-мае 2019 года (566,70 грн МВт-ч).