 Власти Запорожской области закроют на выходные четыре города

Об этом на брифинге заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Глава области сообщил, что пределы этих городов признаны территорией карантинной зоны, на въездах и выездах в них расположены карантинные КПП.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Не нужно проверять, а как оно работает, поеду и узнаю. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы", – сказал Туринок.

Как сообщалось, Кабмин своим постановлением № 255 с 6 апреля поручил областным государственным администрациям установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, а также оборудовать контрольно-пропускные пункты.

Напомним, что 17 марта 2020 года принят закон о мерах по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которым установлены штрафы за нарушение карантинных ограничений в размере 17 тыс. - 34 тыс. грн.