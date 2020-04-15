[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.05 29.3
 Власть, Транспорт
  663  0
Материалы по теме:
Все про:Запорожье (301) карантин (376) Запорожская область (91) COVID-19 (479) коронавирус (363)

 Власти Запорожской области закроют на выходные четыре города

Региональная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение запретить на выходные въезд и выезд из городов Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

Об этом на брифинге заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Глава области сообщил, что пределы этих городов признаны территорией карантинной зоны, на въездах и выездах в них расположены карантинные КПП.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Не нужно проверять, а как оно работает, поеду и узнаю. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы", – сказал Туринок.

Как сообщалось, Кабмин своим постановлением № 255 с 6 апреля поручил областным государственным администрациям установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, а также оборудовать контрольно-пропускные пункты.

Напомним, что 17 марта 2020 года принят закон о мерах по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которым установлены штрафы за нарушение карантинных ограничений в размере 17 тыс. - 34 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189338
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Газ ДТЭК Евросоюз Кабмин карантин коронавирус Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх