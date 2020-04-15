 SkyUp не планирует ставить самолеты на консервацию

Об этом в интервью ЦТС сообщил гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, передает БизнесЦензор.

"На сегодня наши самолеты не консервировались. Мы видим, что для них есть работа. Не так давно мы завершили программу вывозных рейсов, а сейчас выполняем грузовые перевозки. Учитывая, что мы не законсервировали наши самолеты, то есть они находятся на поддержании технического обслуживания, для SkyUp условия содержания и хранения самолетов не изменились по сравнению с обычным периодом. Единственное, что у нас увеличиваются простои ВС", - заявил Хайнацкий.

Как отметил гендиректор SkyUp, условия консервации с аэропортом "Борисполь", где сейчас базируются все воздушные судна авиакомпании, не обсуждались, поскольку все самолеты могут быть задействованы в любой момент.

По словам Хайнацкого, на данный момент в программе грузоперевозок авиакомпании задействованы три самолета и уже готовится четвертый.

"Грузы возятся во всех багажных отсеках, плюс часть груза медицинского характера перевозится в салоне воздушного судна. Особенность перевозок грузов состоит в том, что эти самолеты не могут перевозить пассажиров - мы их задействуем только под грузоперевозки", - добавил он.

Хайнацкий также сообщил, что один самолет авиакомпании сейчас находится на C-сheck, в апреле-мае по программе подготовки к летнему периоду запланирована остановка на ТО четырех самолетов.

"То есть в ближайшие два месяца по два самолета у нас будут становиться на техническое обслуживание. Таким образом, из 11 имеющихся самолетов, которые базируются в аэропорту "Борисполь", четыре будут задействованы под грузовые рейсы, два - постоянно будут на А-сheck. Оставшиеся самолеты мы готовы задействовать в случае возобновления специальных пассажирских рейсов", - прокомментировал он.