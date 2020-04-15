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 "Антонов" возобновил полеты крупнейшего турбовинтового самолета "Антей". ФОТО

Самолет Aн-22 "Антей" "Авиалиний Антонова" сегодня, 15 апреля, вылетел из Гостомеля и прибыл в Лейпциг. Воздушное судно будет задействовано в перевозках грузов по программе Strategic Airlift International Solution.

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Самолет вылетает по программе SALIS", - подтвердили в ГП "Антонов".

Вместе с тем, там сказали, что, согласно условиям контракта с NSPA (NATO Support Agency), не могут разглашать информацию относительно работы по программе SALIS.

До этого момента в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО уже были задействованы самолеты Ан-124 "Руслан" "Авиалиний Антонова". В последние недели они выполняют доставку из Китая в страны ЕС грузов медицинского назначения для противодействия пандемии коронавируса.

Как сообщалось, АН-22 "Антей" вернулся в коммерческую эксплуатацию в составе ​воздушного флота "Авиалиний Антонова" в 2016 году после длительного пребывания на земле.

Ан-22 "Антей", который в свое время стал первым широкофюзеляжным самолетом и до сих пор остается самым большим турбовинтовым транспортным самолетом в мире.

Ан-22 производился в 1965-1975 годах, было произведено 68 самолетов этого типа. По состоянию на начало 2008 года использовалось 8 Ан-22: 7 принадлежали ВВС России, еще один - авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189331
 
   
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