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 Конституционный суд восстановил норму о предоставлении судьям жилья за счет государства

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения подпункта 1 п.28 р.II закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" (т.н. антикризисного закона).

Решение было принято по конституционным жалобам судей Надежды Мельничук, Лилии Григорьевой и Марины Клименко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этим решением Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) положение подпункта 1 пункта 28 раздела II закона", – сообщили в отделе коммуникаций КСУ.

Полный текст решения будет опубликован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины в рубрике "Акты КСУ".

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Закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" был проголосован вместе с антикризисными поправками в госбюджет 2014 года 27 марта 2014 года и входит в пакет, финансовую поддержку которому готов оказать Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные кредиторы.

Закон вступил в силу 1 апреля 2014 года. Положение подпункта 1 п.28 р.II данного закона исключает из закона "О судоустройстве и статусе судей" статью 136 "Обеспечение жилищных условий судьи" следующего содержания: "1. После назначения на должность судья Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, высшего специализированного суда, апелляционного, местного суда, который нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом министров Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189329
 
 
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