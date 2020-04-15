 Кабмин одобрил запуск проекта по использованию паспорта в смартфоне

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, благодаря этому решению электронные версии ID-карты и загранпаспорта в ближайшее время будут доступны в мобильном приложении "ДІЯ", передает БизнесЦензор.

"Украина одной из первых в мире реализовала цифровой паспорт в смартфоне. Однако мы имеем наиболее полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы могут применять цифровой паспорт и не беспокоиться о наличии при себе бумажного или пластикового аналога. Наша цель, чтобы впоследствии человеку вообще не пришлось больше носить с собой документы, а все они были доступны в смартфоне", – прокомментировал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно постановлению, электронные паспорта в системе "ДІЯ" являются цифровыми аналогами бумажных документов.

"В условиях карантина это особенно актуально, ведь цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай, если остановила полиция", – заявляют в министерстве.

Кроме того, по электронному паспорту в пределах страны можно путешествовать самолетом или поездом, получать почтовые услуги и проводить банковские операции.

"Также по паспорту в мобильном приложении "ДІЯ" можно подтвердить свой возраст при покупке в магазине сигарет или алкоголя. Получить медицинские, гостиничные услуги или предъявить правоохранительным органам", – отмечается в сообщении.

По цифровому паспорту также можно пользоваться библиотекой, получить услуги связи, входить в админздания и получать государственные услуги в ЦНАП, на портале "ДІЯ" или для получения средств при возврате товара.

В Минцифры напоминают, что все цифровые документы в мобильном приложении "ДІЯ" действительны только на территории Украины. Загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный.

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В целом в Украине в реестрах есть около 3,5 млн ID-карт, которые украинцы получали с 2016 года, а биометрических загранпаспортов выдано около 17 млн. Таким образом, если у гражданина нет водительского водителя или ID-карты, он может удостоверить свою личность с помощью паспорта в системе "ДІЯ".

В министерстве уверяют, что цифровой паспорт не менее надежен, чем его пластиковый аналог. Каждый час мобильный приложение "ДІЯ" обновляет информацию о документах в реестрах, а каждые три минуты формируется уникальный QR-код, по которому с любого смартфона, где установлена "ДІЯ", можно проверить паспорт. А на мобильных телефонах с операционной системой Android невозможно даже сделать скриншот документа", – подчеркивают в Минцифры.

Как сообщалось, Кабинет министров в конце ноября 2019 года запустил реализацию экспериментального проекта электронного удостоверения водителя (е-удостоверение) и свидетельства о регистрации транспортного средства (е-свидетельство), которые могут предъявляться полицейским вместо водительских прав и техпаспорта на бланках.