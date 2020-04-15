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 ЕС выделит 20 миллиардов на преодоление последствий пандемии в мире

Европейский союз мобилизует более 20 млрд евро для преодоления гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Глобальное сотрудничество - единственный путь к преодолению последствий пандемии во всем мире", - подчеркнул Боррель в коммюнике.

В коммюнике сообщается, что глава внешнеполитического ведомства ЕС за два дня провел телефонные переговоры с главами Международной организации по миграции (МОМ), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитет Красного Креста (МККК).

"Они обсудили воздействие пандемии коронавируса и, в частности, его влияние на уязвимые группы, включая беженцев, мигрантов, внутренне перемещенных лиц и принимающие общины. Они также рассмотрели ситуации, когда ограничения, введенные в связи с распространением пандемии, препятствуют гуманитарному доступу", - сообщается в коммюнике. 

В частности, они обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, Венесуэле и Африке.

Боррель подчеркнул, что крайне важно свести к минимуму воздействие пандемии на человека, уважать международное гуманитарное право и расширять международную поддержку беженцев, перемещенных внутри своих стран или в соседних регионах, и принимающих их общин.

Он приветствовал усилия генерального секретаря ООН по координации общесистемного реагирования и запуск единого Глобального плана гуманитарного реагирования ООН.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189319
 
 
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