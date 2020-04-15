 Нацбанк отсрочил до 1 августа применение программных РРО для валютно-обменных операций

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передает БизнесЦензор.

Во исполнение закона Правления Национального банка Украины утвердило постановление №50 от 14 апреля 2020 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которой установлен порядок и условия проведения валютно-обменных операций. Оно вступает в силу с 16 апреля этого года.

Как сообщалось, в январе 2020 года центробанк привел нормативно-правовую базу в соответствие с законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Изменениями в закон и, соответственно, в нормативно-правовую базу предусмотрено использование нового вида регистратора расчетных операций (РРО) - программного, а также создание при осуществлении валютно-обменных операций электронных расчетных документов, которые будут иметь такую же форму и содержание, как и их бумажные аналоги.

Сообщалось также, что 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №533-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".