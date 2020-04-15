 Производство мяса выросло с начала года на 3%, – Госстат (обновлено)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

В то же время производство молока в Украине в январе-марте 2020 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,84 млн тонн.

Производство яиц за три месяца этого года снизилось на 0,1% – до 3,76 млрд штук.

По предварительным данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом – до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд штук, мяса (в живом весе) – на 5,3%, до 3,49 млн тонн.