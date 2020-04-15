 Таможенная служба открыла данные об импорте и экспорте товаров

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Таможня открыла статистические данные по товарообороту: отныне объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товара – http://bi.customs.gov.ua", – сообщил Нефьодов.

По словам главы Таможни, в тестовую эксплуатацию запущены 9 новых разделов интерактивного портала аналитики, которые позволяют получить данные о товарообороте с 2018 года по первый квартал 2020 года, объемах налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной.

Также обнародованные данные об импорте и экспорте товаров в разрезе регионов, стран, стран происхождения, таможен.

Кроме того, открытые данные позволяют оценить поступления в госбюджет от Таможни в разрезе пошлин, акцизов и НДС, а также налоговую нагрузку на импорт по категориям товаров.

На сайте Таможни также начали публиковать данные о таможенной стоимости единицы товара (минимальная, средняя и максимальная) например автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара и тому подобное.

"Таким образом, вся таможенная статистика по товарообороту и платежам – теперь в свободном доступе. Применяя различные фильтры, можно узнать много интересных данных. Для этого мы записали 13-минутную видеоинструкцию, которая научит вас пользоваться интерактивным порталом аналитики Таможни. Подробные видеообзоры к каждому из 9-ти разделов запишем вскоре. В ближайшей перспективе откроем данные по товарам до 10-го знака кода УКТВЭД (сейчас до 4-го знака), и добавим возможность просматривать показатели в гривне (пока только в долларах США)", – добавил Нефьодов.

Как сообщалось, в январе Верховная Рада приняла закон о новой структуре управления Государственной таможенной и Государственной налоговой служб.

Ко второму чтению в законопроекте, среди прочего, были учтены поправки, которые позволяют обнародование обезличенной информации о конкретных экспортно-импортных операциях.