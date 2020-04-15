 Евросоюз увеличит инвестиции для восстановления экономики после пандемии

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят изменения планов относительно совместного бюджета на 2021-27 годы в ходе видеоконференции 23 апреля.

"Следующий европейский бюджет должен стать европейским ответом на коронавирусный кризис", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что бюджет должен будет мобилизовать "огромные инвестиции" в течение первых одного-трех лет.