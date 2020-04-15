 Украина может ввести запрет на экспорт пшеницы, – Минэкономики

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

"Если темпы экспорта окажутся такими, что мы сейчас 2 миллиона тонн экспортируем за апрель, все-таки, как мы и договаривались (с трейдерами, – ред.) и предупреждали, придется реализовать пункт меморандума об остановке экспорта", – сказал Высоцкий.

"Пока тот темп, который мы отслеживаем, выглядит так, что мы не превысим эти 2 миллиона тонн", – добавил замминистра экономики.

По словам Высоцкого, экспорт украинской пшеницы в следующем сезоне – 2020/21 годов – может резко упасть до 12-15 млн тонн с примерно 20 млн в 2019/20 году из-за сокращения посевных площадей в условиях плохой погоды.

"У нас были очень засушливые три месяца, и высокие температуры, и заморозки. Прошли дожди по всей территории Украины, немного улучшили ситуацию, но на рекордный урожай в этом году мы уже, конечно, не выйдем", – сказал замминистра.

Высоцкий уточнил, что прогноз урожая зерновых на 2020 год неоднократно менялся в зависимости от погоды. Сейчас он составляет 65-67 миллионов тонн, но может упасть до 60 млн тонн при плохой погоде, что приведет к снижению экспорта до 40-45 миллионов тонн.

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Как сообщалось, Украина уже экспортировала 18 миллионов тонн пшеницы с начала сезона 2019/20 года и договорилась с трейдерами, что до конца сезона (конца июня) может еще отправить не более 2 миллионов тонн.

Как отмечает агентство, из-за кризиса, связанного с коронавирусом, соседняя Румыния запретила экспорт зерновых в страны, не входящие в Европейский Союз, а Россия ограничила экспорт зерна и продавала зерно из своих запасов, чтобы увеличить поставки мукомолам и пекарям.

Украинский урожай пшеницы в значительной степени превышает внутреннее потребление, но в прошлом месяце украинские пекари и производители муки попросили правительство ограничить экспорт зерна, чтобы сдержать цены на хлеб на внутреннем рынке.

Правительство планировало запретить экспорт некоторых продуктов питания, но до сих пор приняло решение только относительно запрета вывоза гречневой крупы. Кабмин также попросил парламент одобрить отмену импортных пошлин на некоторые зерновые.