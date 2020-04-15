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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:банки (3901) Кабмин (4141) кредит (1427) Минфин (1387) списание долгов (27)

 Кабмин разрешил государственным банкам продавать проблемные кредиты с дисконтом

Кабинет министров на заседании в среду, 15 апреля, принял постановление "О некоторых вопросах управления проблемными активами банков государственного сектора экономики", которым определены критерии и условия мер по управлению проблемными активами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, документом предусмотрено, что стратегию по управлению проблемной задолженностью (NPL) и план ее реализации будут утверждать наблюдательные советы государственных банков.

При этом при принятии решения о выборе инструментов урегулирования задолженности должника либо мероприятий, направленных на реализацию взысканного имущества, банк обязан руководствоваться целью получить наибольший денежный поток от актива.

Также решением Кабмина установлены критерии активов для применения отдельных инструментов урегулирования задолженности должников.

"Устанавливаются особенности продажи долга/уступки права требования к должнику/контрагенту по цене, ниже балансовой стоимости актива. Право требования должно реализовываться путем проведения открытых и прозрачных торгов (аукционов) и не может быть продано/уступлено должнику/контрагенту, конечному бенефициарному собственнику должника/контрагента, залогодателю, поручителю или связанному с ним лицом", – сказано в сообщении.

Кроме того, постановлением определяются критерии к активам банка, которые могут быть списаны за счет сформированных резервов.

"Данное решение стало чрезвычайно актуальным, ведь до недавнего времени инструментарий работы с NPL для госбанков был достаточно ограничен, что делало невозможным очистку их балансов от NPLs и получение возмещения. В то же время проблемный актив (даже по которому была осуществлена финансовая реструктуризация) продолжал учитываться, требовал резервирования, обслуживания и в дальнейшем генерировал убытки", – отметили в Минфине.

Как сообщалось, по данным НБУ, доля неработающих кредитов в портфелях государственных "Приватбанка", "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – соответственно 78,4%, 56,1% и 54,9%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189268
 
 
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