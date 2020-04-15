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Все про:сельское хозяйство (269) трудовая миграция (207) Финляндия (72)

 Финляндия примет больше тысячи сельхозработников из Украины

Финское Министерство сельского и лесного хозяйства планирует пригласить в страну для выполнения стратегически важных работ в сельском хозяйстве около 1500 сельхозработников, в основном из Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе финского министерства, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечаются, что большинство сезонных работников планируется задействовать на фермах и садоводческих предприятиях, но рабочая сила может также потребоваться в лесном и рыбном хозяйстве.

"Большинство сезонных работников (2/3) ожидаются из Украины, но некоторые из них также будут из стран ЕС, например из Прибалтики, Румынии и Болгарии", – отмечается в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что в случае необходимости, количество сезонных работников может быть увеличено.

В то же время в министерстве отмечают, что Финская пограничная служба будет принимать решение о въезде каждого работника в каждом конкретном случае, а по прибытии в страну всех работников ожидает обязательный двухнедельный карантин.

"При необходимости будут организованы чартерные рейсы, чтобы привезти сезонных работников в Финляндию... Расходы на любые рейсы, которые могут быть организованы, будут покрываться предпринимателями, нуждающимися в сезонных сотрудниках, и работниками, которые их используют", – уточнили в Минсельхозе Финляндии. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189265
 
 
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