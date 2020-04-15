 АГРУ разработала антикризисный план для стабильной работы газовой инфраструктуры

Предложения были направлены президенту, Кабинету министров, Верховной Раде и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Первая группа мер разработана для стабилизации работы предприятий газовой инфраструктуры в условиях, когда расчеты за доставку газа сократились на 30% и в условиях запрета применять штрафные санкции за несвоевременные расчеты по доставке газа и ограничивать распределение газа потребителям.

Так, с целью стабилизации работы предприятий критической инфраструктуры предлагается принять симметричные меры и для других участников рынка.

В частности, на законодательном уровне закрепить нормой прямого действия неначисление штрафных санкций за проведение несвоевременных расчетов Операторами ГРМ перед Оператором ГТС за мощность (услуги магистральной транспортировки) и услуги по урегулированию суточных небалансов.

Кроме того, предложено освободить операторов ГРМ от ответственности за несвоевременную уплату ЕСВ, НДФЛ, НДС и экологического налога. Такие меры предлагается внедрить на срок действия карантина и в течение 45 дней со дня его отмены.

Вторая группа мер касается окончания реформы газового рынка в интересах потребителей.

"Введение учета газа в единицах энергии станет более объективным и позволит платить за энергетическую ценность газа, а не объем. Для этого достаточно принять проект закона Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" (регистрационный №2553 от 6 декабря 2019 года)", – отмечается в сообщении.

Третья группа мер касается приведения нормативной базы к реальным условиям рынка.

В частности, Кабинету министров необходимо принять обоснованные нормы потребления для потребителей без учета газа. Недавно правительство на 50% увеличило социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия, подтвердив, что реальные объемы потребления превышают установленные нормы. Минэкоэнерго сегодня имеет все полномочия, чтобы инициировать пересмотр норм и остановить накопление долгов между участниками газового рынка.

Также, по данным АГРУ, сегодня примерно миллион потребителей остается без счетчиков газа.

"Из-за введения ограничительных карантинных мероприятий Операторы ГРМ вынуждены приостановить программу их установки. Учитывая эти обстоятельства, Ассоциация считает необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос предельных сроков установки счетчиков", – подчеркивается в обращении.