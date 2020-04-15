 Рада соберется для внесения изменений в регламент для "антиКоломойского" закона

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает БизнесЦензор.

Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотреть во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который призван разблокировать принятие так называемого "антиКоломойского" закона.

Кроме того, Рада рассмотрит вопрос ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р с Европейским инвестиционным банком, изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине", а также законопроекты об усилении защиты телекоммуникационных сетей и об оборонных закупках.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что для борьбы с "правочным спамом", то есть избыточным внесением депутатами поправок к законопроектам, могут изменить регламент работы парламента.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к принятому в первом чтении так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, что уже привело к задержке подготовки к его рассмотрению во втором чтении.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону