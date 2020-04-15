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Все про:ВР (1101) законопроект (885) Коломойский (1120) парламент (920)

 Рада соберется для внесения изменений в регламент для "антиКоломойского" закона

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского в четверг, 16 апреля, в 13:00.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает БизнесЦензор.

Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотреть во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который призван разблокировать принятие так называемого "антиКоломойского" закона.

Кроме того, Рада рассмотрит вопрос ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р с Европейским инвестиционным банком, изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине", а также законопроекты об усилении защиты телекоммуникационных сетей и об оборонных закупках.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что для борьбы с "правочным спамом", то есть избыточным внесением депутатами поправок к законопроектам, могут изменить регламент работы парламента.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к принятому в первом чтении так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, что уже привело к задержке подготовки к его рассмотрению во втором чтении.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189255
 
 
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