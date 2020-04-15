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 "Укравтодор" планирует закончить строительство моста на дороге Киев-Днепр в июле

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует закончить строительство моста через реку Ворскла в рамках строительства обхода города Кобеляки (Полтавская область) на автодороге Н-31 Киев-Днепр в первых числах июля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укравтодора", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, автодорога Н-31 будет соединять Днепропетровскую, Полтавскую и Киевскую области.

По расчетам агентства, новая трасса сократит время в пути для преодоления маршрута из Днепра в Киев почти на два часа.

Кроме того, "Укравтодор" добавил, что в рамках указанного проекта в Полтавской области строится четыре моста, восемь путепроводов, 14 пешеходных переходов и три пути в обход населенных пунктов (село Красное, город Кобеляки и город Решетиловка).

Общая протяженность новой трассы должна составлять 160 км. На территории Полтавской области планируется обустроить цементобетонное покрытие, в Днепропетровской области - асфальтобетонное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189251
 
 
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