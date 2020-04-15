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 Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ на фоне вспышки вируса в США

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения, обвинив ВОЗ в "20-кратном увеличении" случаев коронавируса в мире.

По мнению Трампа, ВОЗ приняла "катастрофическое решение", когда выступила против ограничения пассажирского сообщения с Китаем, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Президент США заявил, что замораживание фондов ВОЗ, которая является агентством ООН, продолжится "от 60 до 90 дней" для анализа ее действий в условиях пандемии коронавируса.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку ВОЗ: "Я считаю, что Всемирную организацию здравоохранения надо поддерживать, потому что это очень важно для попыток мира победить в войне против COVID-19".

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях, обвинив ВОЗ в поддержке Китая, а также возмущенно реагировал на критику действий его администрации в условиях пандемии.

США предоставляют ВОЗ больше, чем любая другая страна: в 2019 году американский вклад на работу организации превышал $400 млн, что составляло около 15% бюджета организации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189243
 
 
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Редкий случай, когда я на стороне Трампа. Эти "международные бездельники" привыкли, что их кормят, а они по сути ничем не занимаются полезным, но еще и указывают тем, кто их кормит, как им жить. Что допустим хорошего сделала та же ВОЗ? Может помогла в борьбе с пандемией (кроме констатации факта)? Или МВФ? То, что они выступают в роли ростовщиков - пол беды, но при этом они еще и диктуют условия, как должна жить страна, которой они выделяют деньги под проценты. На что они будут жить (и как указывать) если страны перестанут кормить их и их чиновников?
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