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Все про:Кабмин (4141) перевозки (298) ограничение (75)

 Кабмин ввел зеркальные меры против ограничивающих украинских перевозчиков стран

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил введение зеркальных меры по отношению к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран, должна работать, однако после введения ограничений для украинских перевозчиков некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", – написал Криклий.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры подготовило механизм внедрения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских перевозчиков.

Перед этим Турция препятствовала пересечению границы 50 украинскими фурами, которые были заблокированы на въезде в страну с требованием прохождения 14-дневного карантина. Украинские фуры 5 марта начали пересекать турецкую границу, проблема была решена благодаря усилиям МИД Украины и переговорам лидеров обеих стран.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189240
 
 
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