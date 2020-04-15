 Кабмин ввел зеркальные меры против ограничивающих украинских перевозчиков стран

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран, должна работать, однако после введения ограничений для украинских перевозчиков некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", – написал Криклий.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры подготовило механизм внедрения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских перевозчиков.

Перед этим Турция препятствовала пересечению границы 50 украинскими фурами, которые были заблокированы на въезде в страну с требованием прохождения 14-дневного карантина. Украинские фуры 5 марта начали пересекать турецкую границу, проблема была решена благодаря усилиям МИД Украины и переговорам лидеров обеих стран.