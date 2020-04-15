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 Минэкономики анонсировало введение регулирования цен на 10 видов продуктов

Кабинет министров планирует вернуться к ценовому регулированию для 10 видов товаров.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на онлайн-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров. Это основные товары для каждого человека – мука, сахар, макаронные изделия, молоко, хлеб, мясо птицы, яйца, гречка, сливочное масло", – сказал Петрашко.

Он указал, что это позволит удержать ценовую стабильность для социально важных групп товаров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189235
 
 
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