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 У бизнесмена Новинского обнаружен коронавирус

Владелец "Смарт-Холдинга", народный депутат Вадим Новинский прошел тест на коронавирусную инфекцию, он показал позитивный результат.

Как передает БизнесЦензор, об этом бизнесмен сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", – сообщил Новинский.

По словам бизнесмена, симптомов заболевания у него нет.

"Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", – добавил Новинский.

Предприниматель добавил, что намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции, все, с кем он контактировал в последнее время, также пройдут тестирование.

Напомним, Вадим Новинский – прихожанин УПЦ Московского патриархата и жертвует Киево-Печерской лавре, которая стала очагом распространения коронавирусной болезник в Киеве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189231
 
 
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