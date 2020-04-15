 Глава Еврокомиссии посоветовала туристам отложить путешествия до осени

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно будет научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", - сказала она.

Она также скептически отозвалась о решении правительства Германии компенсировать туристам сорвавшиеся поездки исключительно ваучерами.

"Во всей Европе у людей есть законный выбор, получить возврат деньгами или ваучером. В то же время, необходимо проявить солидарность: если у вас устойчивое финансовое положение, не стоит настаивать на деньгах. Лучше использовать ваучеры, чтобы помочь туристическим компаниям пережить это трудное время", - заметила она.

Одни страны Евросоюза уже запланировали и даже начали постепенные ослабления ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, другие опасаются второй волны пандемии и остаются закрытыми. Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая, самоизоляция в стране продолжается с 17 марта. Макрон недавно предположил, что ЕС останется закрытым по крайней мере до сентября.

Британский МИД посоветовал гражданам страны отложить поездки в Испанию до сентября. При этом в Испании несколько ослабили меры изоляции, поскольку количество новых заболевших пошло на спад, часть предприятий возобновила работу.

Австрия с 14 апреля разрешила работать небольшим магазинам и сервисам и планирует открыть крупные торговые центры с 1 мая. Правительство Германии 15 апреля продлит введенные ограничения на социальные контакты до 3 мая, но может начать постепенно открывать школы.

Швейцария также стремится постепенно ослабить ограничения к концу апреля. Ирландия объявила, что может ослабить требования по соблюдению домашнего карантина и разрешить работу некоторым магазинам в течение следующих недель.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила всем странам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны продлить закрытие внешних границ для въезда в ЕС до 15 мая.