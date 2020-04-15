 Кабмин назначил экс-заместителя генпрокурора Енина заместителем главы МИД (обновлено)

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что назначенный по его инициативе заместителем главы МИД Евгений Енин будет курировать дела сбитых малазийского "Боинга" MH17 в 2014 году над Донбассом и самолета МАУ в Иране в 2020 году, а также дела о юридическом преследовании России в международных судах.

"Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть – три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права", – написал Кулеба на своей странице в сети Facebook.

Министр уточнил, что кроме юридического блока, Евгений Енин будет курировать американское и азиатское направления внешней политики и консульскую службу.

"Здесь я поручил ему особое внимание уделять цифровизации, прежде всего запуску системы "Электронное консул". Это сделает консульские услуги проще и доступнее для граждан", – добавил Кулеба.

Енин с 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году был назначен на должность замгенпрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.

Енин указал в декларации 1,22 млн доходов за 2019 год. В частности, заработная плата Енина составила 985,76 тыс. грн, гонорары – 1 470 грн и доход от предпринимательской деятельности – 228,18 тыс. грн, а его супруга за прошлый год задекларировала 310,2 тыс. грн доходов.

Кроме того, замминистра указал в декларации $91 тыс. и 136 тыс. евро наличными, а также 2,6 млн грн средств, одолженных третьим лицам.

Енин владеет 33% квартиры (149,9 кв. м) в Киеве, а также вместе с семьей пользуется квартирой отца (184,4 кв. м) в Киеве.

У супруги замминистра есть автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска, а в пользовании самого Енина -отцовский Volkswagen Passat 2005 года выпуска.