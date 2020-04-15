 Кабмин назначил экс-заместителя генпрокурора Енина заместителем главы МИД

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Енин с 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году был назначен на должность замгенпрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.

Енин указал 1 млн 215 тыс. 404 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата Енина составила 985 тыс. 757 грн, гонорары – 1 тыс. 470 грн и доход от предпринимательской деятельности – 228 тыс. 177 грн, а его супруга за прошлый год задекларировала 310 тыс. 204 грн доходов.

Кроме того, замминистра указал в декларации $91 тыс. и EUR136 тыс. наличными, а также 2,6 млн грн средств, одолженных третьим лицам.

Енин владеет 33% квартиры (149,9 кв. м) в Киеве, а также вместе с семьей пользуется квартирой отца (184,4 кв. м) в Киеве.

У супруги замминистра есть автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска, а в пользовании самого Енина -отцовский Volkswagen Passat 2005 года выпуска.