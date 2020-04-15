 Глава Минздрава назначен руководителем работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Соответствующие изменения в некоторые акты Кабмина утверждены на заседании правительства в среду, 15 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проектом предлагается внести изменения в положение о Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в частности расширить полномочия комиссии, определить министра здравоохранения одним из заместителей председателя комиссии, сменить руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на министра здравоохранения", – сказал Степанов в ходе заседания правительства.

По словам министра, проект постановления разработан с целью улучшения работы комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с принятием мер, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни.

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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта назначила Максима Степанова министром здравоохранения, уволив с этой должности Илью Емца.

Максим Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.