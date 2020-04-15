 Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе открытого заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, уже сократился поток наших граждан и эти пункты можно закрывать", – отметил премьер.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, речь идет о пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Польшей.

"Согласно распоряжению Кабинета министров, с 13 марта временно будут закрыты еще 10 пунктов пропуска для автомобильного сообщения. Это обусловлено высоким уровнем распространения острой респираторной болезни COVID-19 в соседних государствах", – уточнил Аваков.

Как сообщает пресс-служба правительства, закрыты пункты пропуска: "Костелы", "Смильница", "Грушив", "Угрынив", "Солотвино", "Кальминци", "Бронница", "Сокиряны", "Новые Трояны" и "Паланка".

По данным МВД, решение о закрытии пешеходных и автомобильных пунктов пропуска согласовано с международными партнерами. То есть, страны, граничащие с нашим государством, закрыли свои КПП зеркально.

Сейчас на государственной границе Украины 125 временно закрытых пунктов пропуска, 105 действующих, в том числе 18 для автомобильного сообщения.

Как сообщалось, Кабмин с 7 апреля временно закрыл 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекратил пешеходное сообщение.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля оставалось только 19 пунктов пропуска, где можно было пересечь государственную границу собственным автотранспортом.