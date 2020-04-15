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 Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой

Кабинет министров на заседании в среду, 15 апреля, принял решение закрыть еще 10 пунктов пропуска через государственную границу.

Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе открытого заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Фактически закрываем +10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, уже сократился поток наших граждан и эти пункты можно закрывать", – отметил премьер.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, речь идет о пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Польшей.

Как сообщалось, Кабмин с 7 апреля временно закрыл 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекратил пешеходное сообщение.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля оставалось только 19 пунктов пропуска, где можно было пересечь государственную границу собственным автотранспортом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189219
 
 
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