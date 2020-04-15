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 Зеленский анонсировал поступление в больницы ИВЛ украинского производства

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

На совещании с участием Зеленского сообщили, что, по выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.

Отмечено, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантинные запреты.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен понимаю, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - отметил Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189214
 
 
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