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Все про:Кабмин (4141) кредит (1427) Шмыгаль Денис (67)

 Кабмин ввел антикризисные кредиты для малого бизнеса под 3% годовых (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 15 апреля, принял решение расширить программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки микро и малого бизнеса для поддержки предпринимателей во время карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.

"Получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн", – сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, также расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе.

"В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства)", – пояснил глава правительства.

Премьер добавил, что обратиться за поддержкой можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него. Для возврата таких антикризисных кредитов будет действовать отсрочка до 9 месяцев.

По словам Шмыгаля, кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, она составит 3% годовых, льготные кредиты на пополнение оборотного капитала будут выдаваться на срок до двух лет.

Также предусмотрена возможность рефинансирования на срок до 5 лет существующей задолженности предпринимателей за счет средств льготных кредитов, в том числе по кредитам на покупку нежилой недвижимости, покупку прав интеллектуальной собственности по договорам концессии (франчайзинга), а также пополнения оборотных средств в размере до 25% общей стоимости проекта.

В свою очередь министр экономики Игорь Петрашко на брифинге после заседания правительства уточнил, что благодаря внесенным изменения предприниматели смогут рефинансировать существующие кредиты с компенсацией процентной ставки от государства.

"Изменения, которые мы внесли, они касаются практической помощи тем предприятиям микро- и малого бизнеса, которые сейчас столкнулись с вопросом обслуживания кредитной нагрузки в банках. Суть программы предусматривает то, что предприятия микро- и малого бизнеса смогут по своим кредитам обратиться в банк и государство компенсирует процентную ставку, то есть предприятие будет платить 0%", – сказал Петрашко.

Министр уточнил, что сниженная процентная ставка по таким кредитам будет действовать в течение года.

"Единственным условием является сохранение рабочих мест. То есть те предприниматели, которые будут сохранять рабочие места, это 80% персонала, смогут воспользоваться этой программой", – добавил Петрашко.

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Как сообщалось, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Позднее к ним присоединились несколько частных банков.

В марте Кабинет министров расширил функционал программы и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться.

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 2 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189212
 
 
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Раздача кредитов под 3% - это убыток для государства. За чей счет банкет?
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По словам Шмыгаля, также расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе.
"В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства)", - пояснил глава правительства.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189212

вот если вы к примеру чтото производите или продаете, что не входит в перечень, то есть ваш бизнес не работает, а налоги аренду заплати, с чего это поясните мне туповатому? не с чего? так на кредит под 3%, потом отдавай его и эти 3%, с чего интересно?Раз уже остановили работу зачит остановите платежи, нет сейчас определенная категория накинется, что надо платить, ну так у них и доход никуда не пропал, ботам продолжают платить.
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кредит под 3% обойдется государству во все 13%, т.е. 10% тебе просто "подарят", с моих налогов. Схерали я твой бизнес должен поддерживать, своими деньгами?
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Медленно, для тех у кого сейчас, в карантин, доходы позволяют платить налоги,РЕАЛЬНЫЙ бизнес не возьмет даже под 0%., потому что реальный бизнес , за малым исключением на карантине, и чем он будет отдавать этот кредит под 3%??, ну ломбард и эпицентр, думаю к реальному бизнесу отнести тяжело.Вот эпицентр с ломбардами может и возьмет.
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будут брать все кто может. Взял "под зарплату" 1млн.грн., положил в банк под 13% годовых, через год отдал 1,030 млн и "наварился" на 100 тыс.
Конечно условному "Васе Пупкину" никто не даст, будут брать свои, за определенный % отката.
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вот видно, что вы не брали кредитов, ну может на телефон,не знаю как в крупном бизнесе, но как чпшник брал раза 4, отдавать надо со следующего месяца, тело и проценты, там есть разные схему то ли равными частями , то ли еще как, т.е. если я взял 1лимон, полжил в банк под %, то чем через месяц взнос делать? Банк депозит через год отдаст, а я на карантине.Так что схема интересная, но не всем доступная.Прежде изучите вопрос.
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за наш ...ти що думаєш що мвф пришле "помощь" ...вони в помощь не дають тільки під відсотки ...йде демонтаж країни ударними темпами ...
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Вот не надо! бизнес не работает, а них 3% берут,по моему понятно за чей счет банкет.и раз уже карантин считается форс мажором, с каких буев берут даже эти 3%?
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трудоустроили ценного кадра - верю, теперь все в премьера "пойдет"... Кабмин ввел антикризисные кредиты для малого бизнеса под 3% годовых - Цензор.НЕТ 7631

Шмыгаль назначил бывшую кассиршу своей помощницей: украинцы в недоумении

В сети начали обсуждать новую помощницу премьер-министра Дениса Шмыгаля Долгих Алину.

Девушка опубликовала электронную декларацию, что и вызвало горячую дискуссию. Ее профессиональные навыки поставили под сомнение.

Пользователь сети Вадим Дмитрук отметил, что еще два года назад Долгих искала работу через интернет. В резюме она указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и в хостесом в Киеве. Закончила Долгих Киевский национальный университет культуры и искусств.

"Только что подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла таки соответствующую работу! Респект!" - написал он.

Кабмин ввел антикризисные кредиты для малого бизнеса под 3% годовых - Цензор.НЕТ 5812

Кабмин ввел антикризисные кредиты для малого бизнеса под 3% годовых - Цензор.НЕТ 7757
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Ну может у девушки все таки есть скрытые таланты Кабмин ввел антикризисные кредиты для малого бизнеса под 3% годовых - Цензор.НЕТ 17
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Самый лучший антикризисный кредит для малого бизнеса -это загнать зёленозадую банду ,вместе с оманским ишаком -это как можно дальше от Украины .С этим лжекороновирусом ,когда во всём мире смертность такая же как и в 2019 году зелёные шимпанзе явно перестарались .
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