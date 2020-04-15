 Кабмин ввел антикризисные кредиты для малого бизнеса под 3% годовых

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.

"Получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн", – сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, также расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе.

"В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства)", – пояснил глава правительства.

Премьер добавил, что обратиться за поддержкой можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него. Для возврата таких антикризисных кредитов будет действовать отсрочка до 9 месяцев.

По словам Шмыгаля, кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, она составит 3% годовых, льготные кредиты на пополнение оборотного капитала будут выдаваться на срок до двух лет.

Также предусмотрена возможность рефинансирования на срок до 5 лет существующей задолженности предпринимателей за счет средств льготных кредитов, в том числе по кредитам на покупку нежилой недвижимости, покупку прав интеллектуальной собственности по договорам концессии (франчайзинга), а также пополнения оборотных средств в размере до 25% общей стоимости проекта.

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Как сообщалось, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Позднее к ним присоединились несколько частных банков.

В марте Кабинет министров расширил функционал программы и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться.

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 2 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.