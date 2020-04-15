 Транспорт возобновит работу после карантина в июне-июле, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конкретные сроки озвучивать – это осмотрительно и очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал – июнь-июль. Однако такие временные горизонты пока не точные, потому что все зависит, в первую очередь, от каждого из нас, на сколько мы адекватно относимся и придерживаемся изоляции", – сказал министр.

Криклий отметил, что это же касается и возобновления междугороднего сообщения, в частности, железнодорожного.

"Мы будет исключительно исходить из рекомендаций и решений МОЗ. Мы им 100% доверяем. Когда они решат, мы будем готовы", – сказал министр.

При этом он добавил, что период карантина "Укрзализныця" также использует для приведения в порядок тех пассажирских вагонов, которые были наиболее изношены.

"Сегодня мой первый заместитель Дмитрий Абрамович проводил совещание с представителями КВСЗ, с представителями "Укрзализныци" касательного заказа по дизель-поездам и пассажирским вагонам... В депо "Укрзализныци" ремонтные работы осуществляются постоянно", – отметил Криклий.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с 18 марта до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным и авиатранспортом, междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также работа метрополитенов.